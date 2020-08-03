» بالصور.."بوست" علي الفيسبوك ينقذ سيدة من الشارع

03 أغسطس 2020 - 11:18 ص

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص البوست الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة وأطفالها أسفل كوبري أكتوبر نزلة منطقة العجوزة.

و توجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان.

وتم اتخذ الفريق الإجراءات الآتية حسبما نشرت الوزارة علي صفحتها الرسمية حيث أقنع الفريق السيدة بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية ، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقي بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.