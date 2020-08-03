» موقف محرج لمذيعة بى بى سى على الهواء

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متابعات- محمد إبراهيم

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بي بي سي

مذيعة

خلع ملابس

على الهوا

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة "بي بي سي " للنشرة الجوية أثناء تغطيتها من أمام أحد الشواطئ.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميترو" البريطانية، أن المذيعة تعرضت لموقف لا تحسد عليه أثناء إذاعتها النشرة على الهواء مباشرة وحدث شيء لم تتوقعه؛ إذ ظهر في الخلفية على الشاطئ طفل يرفع ملابسه إلى أعلى وبرقص ولا يبالي للكاميرات التي تبث على الهواء.

ولاحظ متابعو النشرة ما يدور في خلفية المذيعة، فقد اقتطع الرواد ذلك الجزء من النشرة وتداولوه ساخرين من براءة الطفل.


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