  • الإثنين 03 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:25 م
Advertisements
بحث متقدم
وزير الاسكان

يخص مدينة 6 أكتوبر الجديدة ..الإسكان تزف خبر سار

راعس كنيسة العذراء

راعي كنيسة العذراء: حجز مكان الصلاة عبر الهاتف

ذهب (أرشيفية)

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب

الشرطة المغربية

جريمة بشعة تهز دولة عربية ضحيتها طفلين

بث مباشر لمناسك الحج

السعودية تزف بشرى سارة عن موسم الحج هذا العام

ارشيفية

1500 راكب علي متن 19 رحلة بمطار القاهرة الدولي اليوم

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

ارشيفية

صادمة.. مليون إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

ارشيفية

رابط نتيجة الثانوية العامة .. بالاسم ورقم الجلوس

ارشيفية

الكويت تعلن عن شروط دخول الدول المحظورة ومنها مصر

بعد أوبريت "مصر النهاردة"..

محمد رشاد يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

الحياة السياسية

محمد رشاد
محمد رشاد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سلوى محمد على تروي تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع رجاء الجداوي

#

تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع شريف منير

#

وزير الداخلية الأسبق يكشف فحوى أخطر ورقة أعطاها له مرسي قبل عزله

#

حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»

السيسي

أون

مصر النهاردة

محمد رشاد

كشف الفنان محمد رشاد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه و بين الرئيس السيسي بعد مشاركته في أغنية "مصر النهاردة" أمام الرئيس في أحد الحفلات، قائلا: "الرئيس قالي لي أنت جميل وربنا يحميك".

وأضاف "رشاد"، في لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"،: "أمي كانت مبسوطة ومن كتر الفرحة مصدقتش نفسها إني هشارك في حفل أمام الرئيس السيسي".

 وتابع: "الرئيس استقبل كل الفنانين المشاركين في الأوبريت وسلم علينا وقعدنا في المقصورة واتصورنا وكان فيه عشاء جماعي تقديرًا لمجهود الفنانين في الاحتفالية".

 وواصل حديثه: "كان أول مرة أقابل الرئيس السيسي، وتقريبا مشاركتي في أراب أيدول لا تقارن بلقاء الرئيس السيسي، ومكنتش مصدق نفسي، والرئيس حضني وقالي أنت جميل وربنا يحميك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية
» السياحة: الأجانب عايزين ديسكو فاكرين الدنيا زي ما كانت"
» الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للمصرى
» بشرى سارة لأولياء الأمور المدراس الخاصة
» محمد رشاد يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس
» بالصور.."بوست" علي الفيسبوك ينقذ سيدة من الشارع
» حريق يلتهم 20 فدانًا من الأراضي الزراعية في أسيوط
» وزير الخارجية اللبناني يتقدم باستقالته اعتراضاً على أداء الحكومة
» إصابات كورونا تتجاوز 18 مليونا حول العالم
» موقف محرج لمذيعة بى بى سى على الهواء
» 1500 راكب علي متن 19 رحلة بمطار القاهرة الدولي اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية