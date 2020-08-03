» بشرى سارة لأولياء الأمور المدراس الخاصة

03 أغسطس 2020 - 11:57 ص

زف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خبرًا سار لأولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة، بعدما أعلن استرداد أموال الباص بالمدارس للتيرم الثانى.

وأوضح "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اعتبارا من غدا سيكون هناك تنسيق مع الوزارة سريعا من أجل البدء فى الإجراءات وهل سيتم رصد المبالغ لأولياء الامور أم سيتم خصمها من المصروفات.

واختتم "فرج" أن منظومة التعليم منظومة متكاملة، أى أن المدارس وأولياء الأمور شركاء أساسيون ويقعون تحت مسئولية وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن هذا التنسيق لن يسبب ضررا يؤثر وتعرقل التعليم.