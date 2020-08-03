» السياحة: الأجانب عايزين ديسكو فاكرين الدنيا زي ما كانت"

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السياحة

إكسترا نيوز

غادة شلبي



كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن قيامهم بحملات لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشأت السياحية، مناشدة زوار المناطق السياحية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم.

وأضافت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، قائلة :"أي منشأة تخالف الإجراءات الوقائية، ولا تطبقها يتم غلقها على الفور، معقبة: "مفيش تهاون دي سمعة مصر".

وتابعت :" لم يتم رصد مخالفات تحتاج إلى التعامل معها حتى الآن، لافتة إلى أن مصر تستقبل السياحة الدولية منذ نحو شهر، وكل السائحين أشادوا بالإجراءات المطبقة في مصر، وقالوا: "مشفناش هذه الإجراءات في بلدنا".

ونوهت بأن أحدث الشكاوي التي وصلت لهم أن السياح يريدون حفلات صاخبة وديسكو، معقبة: "فاكرين أن الدنيا زي ما كانت".

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