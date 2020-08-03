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مفاجأة سارة.. علماء يكشفون إنزيما مضادا للشيخوخة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الشيخوخة

القوارض

إطالة العمر

الديدان الاسطوانية

كشفت دراسة أعدها باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم التكنولوجيا إلي إمكانية إيجاد علاجات مضادة للشيخوخة من خلال اكتشافهم لإنزيم " AMPK " .

وأشارت الدراسة التي أجريت على الخلايا البشرية والديدان الأسطوانية أن الأنزيم "AMPK" أو أنزيم البروتين المنشط بأحادي فوسفات الأدينوسين يعمل كبديل لأنزيمات الأيض في الخلايا الحية.

وأطلق العلماء علي الإنزيم "طلقة سحرية" ذات مزايا صحية وعظيمة وهائلة يعمل علي تحسين أوعية القلب الأوعية الدموية وإطالة العمر من خلال رفه مستويات الطاقة في الخلايا الحية، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

واكتشفت الدراسة نوعا آخر من الإنزيمات يسمي " VRK-1 " يعمل إلي جانب الإنزيم الأخر في تنظيم عمليات الطاقة في الخلية الحية، وبتحفيز الإنزيم طال عمر الديدان الأسطوانية وبتثبيطه انخفض عمرها.

وثبتت الدراسة أن الإنزيمين يوجدان في الخلايا البشرية مما يشير إلي أنه من الممكن أن تتكرر النتائج في إطالة عمر الإنسان كما حدث في الديدان الشريطية .

و أشار القائمين علي الدراسة أنه ما زال الوقت مبكر لإجراء أبحاث معملية لمعرفة مدي فعالية الإنزيم" VRK-1 " في الكائنات الحية الأكثر تعقيدا مثل القوارض .


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