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"التضامن" تكشف تفاصيل إنقاذ سيدة تفترش أسفل كوبري أكتوبر

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وزيرة التضامن

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إكسترا نيوز

كوبرى اكتوبر

التضامن

 كشف محمد يوسف عبدالرحمن، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تدخل الفريق لإنقاذ سيدة وأطفالها تفترش أسفل كوبري أكتوبر، قائلا: "السيدة كانت تفترش أسفل كوبري أكتوبر ورفضت في البداية الانتقال مع أفراد الفريق وترك الشارع ".

 وأوضح "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن فريق التدخل السريع تلقى شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود سيدة وأبناءها أسفل كوبري أكتوبر، مؤكدًا أن تم على الفور توجيه أفراد الفريق للبحث عنها وإقناعها بترك الشارع وتم إيداعها بدار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أنه تم توفير كل أوجه الرعاية لها ولأطفالها، متابعًا أنها رفضت تمامًا ترك الشارع والدخول إلى الرعاية ولكن فريق التدخل السريع أقنعها ، موضحًا أن فريق التدخل السريع مكون من أخصائيين نفسيين واجتماعيين مدربون على التعامل مع مثل تلك الحالات.

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