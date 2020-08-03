كاف يعلن المواعيد النهائية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المواعيد النهائية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاف في بيان اليوم: "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)".

نصف النهائي

تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب

مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب

مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر


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