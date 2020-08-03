» تصريحات صادمة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

03 أغسطس 2020 - 01:58 م

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوي، أن الوقت لم يفت أبدا لإعادة إدارة جائحة "كوفيد 10" لافتا إلى أنه قد لا يكون هناك حل لأزمة الفيروس إطلاقا.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يوجد حل سحري لأزمة فيروس " كورونا" حاليا وقد لا يتوافر هذا الحل إطلاقا.

وأضاف إذا كنت عاملا في القطاع الصحي أو عاملا في الصفوف الأمامية كائنا من كنت أظهر ثباتا في إتباع التعليمات العامة وحافظ علي سلامتك من خلال ارتداء الكمامة إن كنت تهتم بمرضاك و بأحبائك .

كما أكد ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية سواء في مواصلات النقل العامة أو عند شراء المستلزمات، منوها علي أن ارتداء الكمامة أنت ترسل رسائل إيجابية لمن هم حولك بأنكم جميعا في هذا الأمر .