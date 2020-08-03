الصحة العالمية تعلن نبأ سيئًا بشأن فيروس كورونا

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منظمة الصحة العالمية

إكسترا نيوز

كورونا



صدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، الجميع بنبأ سيئا بشأن فيروس كورونا ، قائلة :"إنه قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا المستجد إطلاقًا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد رجحت أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد"، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية، بعد 6 أشهر من إعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.

وخلال اجتماعها، الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

 وظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر إلى مختلف دول العالم ويتحول إلى وباء عالمي، يتسابق العلماء في إيجاد علاج له.

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