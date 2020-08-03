قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية

03 أغسطس 2020 - 02:23 م

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضياً من البنين، مرحلة الابتدائي بدءاً من الصف الرابع والإعدادي والثانوي بكل المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2020 - 2021 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتباراً من يوم 4 حتى 27 أغسطس 2020 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، مكاتب المستشارين العسكريين بعواصم جميع محافظات الجمهورية، ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة اعتباراً من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2020.

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية

أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، ويتمّ قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الرابع، والإعدادية والثانوية بكل مراحلها الدراسية، كما يتمّ قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التي تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولي الأمر، كما يتمّ قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة ويتمّ مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

وأن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وألا يكون قد فصل تأديبياً من أي مدرسة سابقة، ولا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات "جمهورية - دولية".

وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسماني والتقييم العام "كشف الهيئة"، ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.

وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً بالنسبة للمرحلة الإبتدائية "كشرط أساسي للقبول"، وحصول الطالب على بطولات مستوى "منطقة – جمهورية" بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية "كشرط تفضيلي للقبول".

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقاً لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة في أثناء فترة الاستذكار الليلي.

كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية في حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقاً لقوانين وزارة التربية والتعليم، وتوفر الملابس الرياضية والتخصصية والزي الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية في أثناء التدريب والبطولات والإجازات بالمجان، إضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقاً للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى طبقاً لمراحلهم السنية.

كما يتمّ توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين، إضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة، فضلاً عن تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام للمنتخبات القومية.

الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية 14 لعبة والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب "رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو"، وكذلك الرياضات التي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولي والعالمي، وتضم ألعاب "الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والسباحة والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون".