» استشاري قلب: "لو شهيتك مفتوحة متزودش عن 3 قطع لحمة"

03 أغسطس 2020 - 02:27 م







أكد الدكتور فهمي شارل وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية وأستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب، أن الوجبة المتوازنة هي الأساس في التعامل الصحي، مشيرًا إلى أنها تختلف من فرد لآخر، حيث يجب علي مريض القلب والنقرس والكلى فإنه سيكون مهتمًا بتناول كميات أقل من الدهون واللحوم.





وأضاف شارل خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الفرد يحتاج إلى كمية ليست كبيرة من البروتين تقدر بما يتراوح ما بين 200 جرام إلى 300 جرام، مثل اللحوم إذا كان الشخص في حالة صحية جيدة، أما إذا كان مصابًا في مشاكل في الكلى، فإن هذه الكمية تنخفض إلى 150 جرام يوميًا.



وتابع: "لو الشهية مفتوحة منزودش عن 3 قطع لحمة، لأن عبء التمثيل الغذائي للحوم عالي جدًا على الكلى".



ولفت، إلى أن النقرس الناجم عن زيادة تناول البروتينات، ليس مجرد ألم في المفاصل، لكنه قد ينجم عنه مضاعفات تصيب الأداء الحيوي الوظيفي الخاص بالكلى، لافتًا إلى أن اللحوم تحتوي أيضًا على دهون مشبعة غالبًا ما تؤدي إلى الارتفاع في نسب الكوليسترول.

