» "كاف" يحسم مصير مباريات دورى أبطال أفريقيا

محمد عبد الحارس
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلن "كاف" بشكل رسمي إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.
ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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