» حملة في إيرلندا لممارسة العلاقة الحميمة عبر الهاتف

03 أغسطس 2020 - 06:14 م

حذرت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية في أيرلندا (HSE)، الشباب على ممارسة العلاقة الحميمة عبر الهاتف بدلاً من الالتقاء جسديًا مع الأشخاص الذين يحبونهم.



يأتي ذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، والتذكير بالصحة الجنسية بشكل عام.



وقالت إنه ينبغي على الناس التفكير في ممارسة العلاقة الحميمة، أو ممارستها عبر الإنترنت، بدلاً من المخاطرة بالتواصل الوثيق مع شخص لا يعيشون معه، وفق صحيفة "ديلي ستار".



وحثت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية (HSE) واتحاد الصيدلة الأيرلندية (IPU)، الأشخاص على غسل أيديهم بالصابون والماء لمدة 20 ثانية قبل وبعد ممارسة العلاقة الحميمة.



وفي إطار الحملة الإعلامية الجديدة، التي تشجع الشباب على الحصول على معلومات الصحة الجنسية من الصيدليات، ستعرض المنشورات المعروضة في الصيدليات نصائح حول كيفية وقف انتشار فيروس كورونا من خلال النشاط الجنسي.



ويتم تذكير الناس بأنه "يجب أن يكونوا نشطين جنسيًا فقط مع شريك يعيش في نفس المنزل"، وتنصحهم كذلك على أن يقتصروا على أقل عدد ممكن من الشركاء الجنسيين، ويفضل أن يلتزموا بشريك منتظم إذا أمكنهم ذلك.



كما تتضمن النصائح المقفدمة، "التفكير في ممارسة العادة السرية أو النشاط الجنسي عن بعد (على سبيل المثال ، عبر الإنترنت) كبديل للنشاط الجنسي البدني مع الآخرين".



وتم تشخيص 53 حالة إصابة جديدة بـ (كوفيد – 19) في أيرلندا هذا الأسبوع، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 26162. ولا يزال عدد حالات الوفاة ثابتًا عند 1763. ومن بين هذه الحالات الجديدة، 80 في المائة هم دون سن 45.



وفي رسالة نشرت هذا الأسبوع، ينصح الاتحاد البرلماني الدولي بعدم نسيان الصحة الجنسية في خضم الوباء، قائلاً: "في حين أن الصحة الجنسية قد لا تكون محور الرعاية الصحية الأولية في البيئة الحالية،" كما يقولون، "مع تخفيف القيود هناك احتمالية قوية بحدوث زيادة في المخاطرة الجنسية وستتأثر الصحة والرفاهية الجنسية للناس".



وأشار إلى أن "الشباب، على وجه الخصوص، يتأثرون بحمل الأزمات ومن المرجح أن تظهر الأمراض الجنسية مع أكثر من شريك واحد".



وشدد على أنه "من المهم جدًا أن تتوفر معلومات دقيقة وجديرة بالثقة لإبلاغ عملية صنع القرار في مجال الصحة الجنسية، وخاصة أثناء الوباء".

