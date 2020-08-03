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صدمة.. فنانات أيدن العلاقة والحمل قبل الزواج

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نيللي كريم
نيللي كريم

محمد فضل- متابعات

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نيللى كريم

فنانات

لا شك أن المجتمعات الشرقية لا تقبل بالكثير من الممارسات التي يُسمح بها في الغرب، خاصة التي تتعلق بالأخلاق والجنس، لكن هناك فنانات وفنانين أعلنوا تأييدهم لما ترفضه المجتمعات الشرقية كالعلاقة والحمل قبل الزواج.

ومن هؤلاء الفنانات والفنانين، الفنانة اللبنانة ?إليسا?، حيث قالت في حوارها معبرنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت تأييدها لحمل المرأة من دون زواج، مشترطة فقط أن يكون المجتمع يسمح بذلك. وقالت :"أنا لست ضد المجتمعات الغربية والتي لديها قوانين مدنية، وإذا كانت في لبنان قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر كنت سأكون من أوائل الأشخاص الذين يقومون بذلك، ولكنني أعيش بمجتمع شرقي له ثقافة خاصة لا يمكنها أن تخرج عنه".

الفنان ?أحمد الفيشاوي? الذي أيّد في حوار له ببرنامج "شباب توك" عبر شاشة "DW عربية" مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، العلاقة الجنسية قبل الزواج، موضحًا أنه أمر صحي وحرية شخصية وقرار من الطرفين معًا، ولكن يجب أن تصاحبه نية حقيقية في الزواج وليس مجرد علاقة عابرة.

الفنان ?سعيد صالح ?كشف خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بدون رقابة"، أنه يؤيد الجنس قبل الزواج، طالما أن هناك إتفاقاً بين الطرفين على الزواج، على أن يكون هذا الأمر من باب التجربة.

الفنانة ?نيللي كريم? أكدت في حوار سابق لها لبرنامج "شباب توك"، أنها تدعم فكرة وجود علاقات قبل الزواج، وقالت: "أنا مالي يكون فيه علاقات ولا مافيش قبل الزواج، لكن أنا مع وجود هذه العلاقات".

الفنانة ?منى هلا?، التي كانت اعتبرت أنّ علاقتها بصديقها حينها وزوجها الحالي النمساوي توماس بدون زواج علاقة شرعية لأنها في العلن ولا تخفيها عن أحد، خصوصا وأن علاقتها به ليست قائمة على المصلحة. وقالت منى هلا في مداخلة هاتفية مع قناة ألمانية: "أي علاقة معلنة تُعتبر علاقة شرعية، طالما لا يخفيان العلاقة، الزواج في أي دين أساسه الإشهار والإعلان".

الممثل اللبناني ?نيكولا معوض? كشف أنه قام بعلاقات جنسية بدون زواج، وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج "أنا وأنا"، أنه على عكس الذين يرفضون الاعتراف بذلك على الرغم من اقامتهم علاقات جنسية من دون زواج، وليست لديه مشكلة في الإفصاح عن هذا الأمر".


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