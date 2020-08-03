تقرير مفاجئ من تليفزيون الكويت عن مصر

03 أغسطس 2020 - 06:57 م

بعد حالة الغضب التي عبر عنها البعض في مصر على إثر قرار دولة الكويت، بوقف الرحلات الجوية مع 31 دولة في العالم من بينهم مصر بسبب فيروس كورونا، استعرض التليفزيون الكويتي قوة وأصالة العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية.

وقال التليفزيون الكويتي إن الأشقاء كانوا إلى جانب الكويت ضد الغزو العراقي حيث ساندت مصر الحق الكويتي في عودة الشرعية ، مشيرا إلى أن العلاقات الكويتية المصرية المتجذرة شكلت نموذجا لوقوف الاشقاء المصريين بجانب الكويت.

وقال إن يوم 2 أغسطس 1990 يوم لا يُنسى ليس في تاريخ العرب فحسب بل العالم أجمع ، حيث شهد حدثا مثّل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة وهو الغزو العراقي للكويت.

وأكد التليفزيون الكويتي أن الدور المصري في معركة التحرير كان بارزا سياسيا وعسكريا بصورة أظهرت مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي هي بطبيعة الحال علاقات ممتدة ومتجذرة.

وتابع أن الكويت لم تنسَ دور مصر في تحرير اراضيها واسترداد شرعيتها.

وكان وزير الخارجية، سامح شكرى، أجرى أمس الأحد، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، حيث أكد الصباح أن بلاده ستراجع خلال الفترة المقبلة قرار وقف رحلات الطيران من مصر.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.