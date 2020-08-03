رانيا يوسف تثير ضجة بـ"البكيني"في حمام السباحة

03 أغسطس 2020 - 07:06 م

تحظى الفنانة رانيا يوسف باهتمام كبير من الجمهور، خاصة فيما يتعلق بحياتها الشخصية من تمارين رياضية وملابس وآراء، خاصة أنها عُرفت في الفترة الأخيرة بإثارة الجدل حول ملابسها الجريئة.

وأحدثت رانيا يوسف ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عدة صور جديدة من قضاء إجازتها الصيفية واستمتاعها بمياة حمام السباحة مرتدية "البكيني".

وعلى الرغم من عدم ظهور البكيني بشكل كامل ومحاولتها عدم إظهار جسدها بالكامل إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروها مثيرة للجدل واختلفت الآراء فيما بينهم ما بين معجب بها ومنتقد لظهورها.

ولم تعلق رانيا يوسف، على صورها الجديدة بـ المايوه، واكتفت بإدراج أحد الرموز المعبرة عن الاستجمام في المصيف.

وتشارك رانيا يوسف، في مسلسل مملكة إبليس، الذي يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.