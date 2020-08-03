  • الإثنين 03 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:15 م
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم يزف بشرى سارة في نتيجة الثانوية العامة

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

الدولار يحقق مفاجأة رابع أيام عيد الأضحى

سارة كوبر

من هي سارة كوبر التي هزت عرش "ترامب"؟

أرشيفية- قتل

يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

التليفزيون الكويتي

تقرير مفاجئ من تليفزيون الكويت عن مصر

شارع طلعت حرب

مفاجأة بشأن إزالات خاتم المرسلين بالجيزة

صلاح

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

الاتحاد الإفريقي يحسم الجدل حول نادي القرن

الاتحاد الإفريقي يبعث برسالة لنجم الأهلي في عيد ميلاده

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة صكوك الأضاحي هذا العام

الملك سلمان

تفاصيل مكالمة الملك سلمان والأمير تشارلز

يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

قضايا وحوادث

أرشيفية- قتل
أرشيفية- قتل

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد 18 عامًا من الاعتزال

#

"لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا

#

عروس تطرد صديقتها من حفل الزفاف والسبب صادم

#

كويتي يقتل زوجته السعودية الحامل والسبب صادم

قتل

زوج

أم

عروس

أقدم زوج على قتل عروسه بعد أيام فقط من زواجهما بمساعدة أمه، وذلك بسبب خلافات تسببت فيها والدته، في جريمة مروعة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم الزوج شعبان أ.أ على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما بمساعدة والدته، حيث نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته في حياتهما.

وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ أغراضا خاصة بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.

واشتكت المجني عليها لزوجها من والدته ، وفوجئت به ينهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته في التعدي عليها.

وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وقرر الاثنان إلقاءها من شرفة المنزل وإبلاغ أسرتها بأنها سقطت منها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا يجمع شمل شقيقتين بعد افتراق لأكثر من 50 عامًا
» قرارات جديدة من الكاف بشأن مباريات دوري الأبطال
» حملة في إيرلندا لممارسة العلاقة الحميمة عبر الهاتف
» طفل بين الحياة والموت بعد إصابته بـ 12رصاصة أثناء اللعب
» صور.. العثور على بقايا طفل مفقود داخل بطن تمساح
» محاولة اغتصاب مذيعة داخل القطار (تفاصيل صادمة)
» فنانة شهيرة كادت أن تتسبب في مقتل رشدي أباظة على يد الملك فاروق
» عقار روسي فعال.. بشرى سارة بشأن علاج نهائي لكورونا
» "كورونا" يسجل إصابات قياسية في العراق
» "كاف" يحسم مصير مباريات دورى أبطال أفريقيا
» استشاري قلب: "لو شهيتك مفتوحة متزودش عن 3 قطع لحمة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية