الدولار يحقق مفاجأة رابع أيام عيد الأضحى

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عيد الاضحى

الدولار

الجنيه

مفاجأة

حقق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مفاجأة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هبط في معظم البنوك ووصل إلى 15.89 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك  مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الإسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.0 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والإسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الخليحي، العربي الأفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.


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