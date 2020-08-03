وزير التعليم يزف بشرى سارة في نتيجة الثانوية العامة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الثلاثاء، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

وأضاف الوزير، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ": سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي النتائج . سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد ان شاء الله".


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