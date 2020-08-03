الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

أوضح المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، والتي قامت اليوم الاثنين، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن المفاوضات التي تتم حاليًا حول آليات التشغيل لسد النهضة.

وتابع «السباعي»، خلال مكالمة هاتفية لفضائية «Ten»، أن كل من الجانب المصري والسوداني أعرب عن استنكاره لما فعلته إثيوبيا بشأن الاجراءات الأحادية لملء السد دون الرجوع لدولتي المصب.

وأشار إلى أن نية الجانب الإثيوبي في التوصل لاتفاق عادل لكل الأطراف، لا يبعث بالإطمئنان، لافتًا إلى أنه تم التوافق على استكمال التفاوض على مدى يومين.