» تحذير طبي من استخدام الباراسيتامول والإيبوبروفين للألم المزمن

03 أغسطس 2020 - 09:46 م

طالب المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة (NICE) ببريطانيا بالتوقف عن وصف مسكنات الألم من الباراسيتامول إلى المواد الأفيونية لأصحاب الألم المزمن.



وخلص في أول حكم على الإطلاق بشأن الألم المزمن إلى أن أقراص المسكنات بما فيها "إيبوبروفين" لم تحدث أي فرق في نوعية حياة الناس أو الألم أو الضائقة التنفسية.



وتوصل إلى وجود دليل على أن المسكنات تسبب الأذى، بما في ذلك الإدمان.



ويتعلق الأمر بـ "الألم الأولي المزمن" الذي يعاني منه الملايين ولا يستطيع الأطباء تحديد سبب معين له، حيث عانى الكثيرون لعقود من آلام الظهر والحوض.



وارتفعت هذه الوصفات الطبية في العقد الماضي، ولكن من الآن فصاعدًا يجب على الأطباء العامين تقديم برامج تمارين جماعية خاضعة للإشراف أو المشورة أو الوخز بالإبر، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



وقال نيك كوسكي، استشاري الطب النفسي ورئيس اللجنة التوجيهية: "من المفهوم أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة يتوقعون تشخيصًا واضحًا وعلاجًا فعالًا".



واستدرك: "لكن تعقيدها وحقيقة أن الأطباء العامين والمتخصصين على حد سواء يجدون الألم المزمن أمرًا صعبًا للغاية في إدارته، فهذا يعني أنه غير ممكن في كثير من الأحيان".



وأضاف: "إن عدم التوافق بين توقعات المرضى ونتائج العلاج يمكن أن يؤثر على العلاقة بين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى، والنتيجة المحتملة هي وصف الأدوية غير الفعالة ولكنها ضارة".



وتضم قائمة الأدوية المدرجة في التوجيه والتي لم يعد ينبغي تقديمها هي:



المسكنات الأفيونية

أدوية مضادة للالتهاب خالية من الستيرود

البنزوديازيبينات

الأدوية المضادة للصرع بما في ذلك جابابنتينويدز، ما لم يتم تقديم جابابنتينويدز كجزء من تجربة سريرية لمتلازمة الألم الإقليمية المعقدة

التخدير الموضعي، بأي طريقة، ما لم يكن كجزء من تجربة سريرية لمتلازمة الألم الإقليمية المعقدة

تركيبات مخدر / كورتيكوستيرويد موضعي

الباراسيتامول

الكيتامين

الستيروئيدات القشرية

مضادات الذهان

وقالت الإرشادات، إن الأطباء يجب أن يشرحوا الآن "مخاطر الاستمرار" لأولئك الذين يتناولون بالفعل أيًا من هذه الأدوية.



وأضافت: "إذا تم اتخاذ قرار مشترك لوقف مضادات الاكتئاب أو المواد الأفيونية أو الجابابنتينويد أو البنزوديازيبينات، فكن على دراية بالمشكلات المرتبطة بالانسحاب".



يأتي ذلك بعد مراجعة بارزة للصحة العامة في إنجلترا حول إدمان العقاقير الطبية في العام الماضي.



وخلصت إلى أن واحدًا من كل أربعة بالغين - أكثر من 11 مليون بالغ في إنجلترا - تلقى وصفة طبية لمضادات الاكتئاب أو المواد الأفيونية أو جابابنتينويدز أو البنزوديازيبينات أو أدوية Z في العام السابق.



وقال بول كريسب، مدير مركز التوجيهات في نيس: "ما يسلط الضوء عليه مشروع التوجيه هو الأهمية الأساسية للتواصل الجيد لتجربة رعاية الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة".



وأضاف: "عندما تكون العديد من العلاجات غير فعالة أو لا يتم تحملها جيدًا، من المهم أن نفهم كيف يؤثر الألم على حياة الشخص ومن حوله لأن معرفة ما هو مهم للشخص هو الخطوة الأولى في وضع خطة رعاية فعالة".



وتابع: "من المهم أن مشروع المبدأ التوجيهي يعترف أيضًا بالحاجة إلى مزيد من البحث عبر مجموعة من خيارات العلاج الممكنة، مما يعكس نقص الأدلة في هذا المجال والحاجة إلى توفير المزيد من الخيارات للأشخاص المصابين بهذه الحالة".

