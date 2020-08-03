» طبيب يحذر مرضى القلب من تناول "لحم الضأن" لهذا السبب

03 أغسطس 2020 - 10:10 م

قال الدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية وأستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب،إن هناك نوعا من البروتينات يضر بالكلى، وهناك أنواع من الاطعمة واللحوم قد تؤدي الي مضاعفات لها علاقة بامراض القلب.



وأوضح خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، على القناة "الأولى"، اليوم الأثنين، أن اللحم الضأن به كمية دهون عالية، ويشكل خطورة على القلب إذا تم تناول كميات كبيرة منه خاصة في عيد الأضحى المبارك .



وأضاف شارل، أن الوجبة المتوازنة هي الأساس في التعامل الصحي، مشيرًا إلى أنها تختلف من فرد لآخر، فمثلًا إذا كان هناك مريض بالقلب والنقرس والكلى فإنه سيكون مهتمًا بتناول كميات أقل من الدهون واللحوم، ويجب الابتعاد عن اللحوم المشبعة بالدهون الضارة.

