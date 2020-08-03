» خبير تربوي يكشف أهمية تطبيق التعليم عن بُعد

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن تطبيق التعليم عن بعد بدءا من العام الدراسي الجديد، لا يمكن أن يكون بديل عن تعليم المواجهة في العالم أجمع .
وأضاف فتح الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، أنه يمكن إدخال بعض الاضافات لاستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم، موضحا أنه لن يتم تطبيق التعليم عن بعد إلا كوسيلة مساعدة لعملية التعلم في العالم أجمع وليس في مصر فقط.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التربية والتعليم مهتمة حاليًا بإعداد شكل العام الدراسي الجديد من حيث المناهج ، وكيفية أخذ الاحتياطات كاملة للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب وتطبيق كافة الاجراءات للحد من انتشار وباء كورونا .