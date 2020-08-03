أستاذ مناعة: بريطانيا تقدم ملايين الاختبارات لكشف كورونا

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قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة توتنهام ترينت ببريطانيا، إنه تم الإعلان عن نوعين جديدين من أنواع التشخيص عن فيروس كورونا في بريطانيا، مشيرا إلى أن تلك الأنواع الجديدة سوف تحدث ثورة في التشخيص السريع لفيروس كورونا.
وأضاف "ياسر"  خلال تصريحاته عبر السكايب بنشرة الأخبار المذاع علي قناة  dmc  أن الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لتقليل مدة التشخيص وتقليل المصروفات وزيادة دقة النتائج معللا ذلك بأنه قد ظهر بعض النتائج غير الدقيقة وهو ما تحاول تجنبه. 
وتابع : "وجُد اختبارات جديدة اعتمادها الحكومة البريطانية كاختبار أساسي وسوف يتم اعتماد اجهزة تشخيص جديدة في اغلب المستشفيات ودور الرعاية بالمسنين"، منوها بأن تلك التكنولوجيا الحديثة تعمل عن طريق أخذ عينة من اللعاب ومن خلالها نستطيع عمل عدد كبير من الاختبارات في وقت قليل جدا. 
وأوضح "ياسر " أن نسبة الخطأ في تلك الأنواع الجديدة من التشخيص أقل من القديمة بكثير فتتعدى نسبة الدقة في طريقة التشخيص الجديدة تتعدي الـ90 بالمائة مشيرا إلى أنه هناك نوعين من ادوات التشخيص احدهم من جامعة اكسفورد والاخري من شركة منافسة لكن كلاهما تستخدم نفس التكنولوجيا. 
وأشار " أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة توتنهام ترينت ببريطانيا" إلى أن تلك التكنولوجيا موجودة بالفعل منذ نحو 5 سنوات إلا أنها لأول مرة تستخدم في الكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أن تلك الاختبارات الجديدة ستساعد العالم في حال ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا لسرعة ودقة تلك التحاليل.

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