روسيا تنتج لقاحًا فعالًا لعلاج فيروس كورونا المستجد

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قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا توصلت لانتاج لقاح فعال لعلاج لفيروس كورونا. 
وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إجراء جميع التجارب السريرية الخاصة باللقاح وأعطى نتائج إيجابية، وتم ترخيص هذا الدواء فى وزارة الصحة الروسية، مستدركا أن وزير الصحة الروسي قال أنه سوف يتم إنتاج هذا اللقاح بكميات تصل إلى الآلاف من الجرعات لمعالجة فيروس كورونا.
أوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الجهات الصحية و القائمين على الأعمال للحفاظ على الصحة العامة في روسيا الاتحادية، توصلوا إلى لقاح روسي ضد فيروس كورونا، أنه من المتوقع فى نهاية العام إنتاج ملايين الجرعات شهريا من اللقاح وتقديمها إلى الشعب الروسي مجانا.

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