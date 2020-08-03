» البيع أو الحظر.. ترامب يمنح "تيك توك" مهلة أخيرة

03 أغسطس 2020 - 11:20 م

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 3 أغسطس، مهلة لبيع تطبيق "تيك توك " وذلك حتى تاريخ منتصف الشهر المقبل.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد حددنا التاريخ، حوالي 15 سبتمبر، وعندها سيتوقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة، لكن إذا قامت مايكروسوفت بشرائها أو أحد آخر فسيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".



وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه بحث هذه المسألة مع "مايكروسوفت" وحث على شراء الشركة بأكملها وليس حصة فيها، مشددًا على أن جزءًا من عائدات البيع يجب أن يذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية.



وتابع: "رأيي أنه من الأفضل شراءها كاملة وليس 30 بالمائة منها، أعتقد أن شراء 30 بالمائة أمر صعب. أنا قلت أن رئيس مايكروسوفت يمكنه أن يمضي قدما ويحاول شراء تيك توك".



وأعلن ترامب في وقت سابق أن بإمكانه حظر "تيك توك" في البلاد على أساس أنها شركة صينية، والتي يمكنها نقل بيانات المستخدمين إلى السلطات الصينية.

