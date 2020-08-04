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المغرب يسجل أعلى معدل يومي لـ"كورونا"

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كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

المصريون ووكالات

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سجل المغرب، مساء الاثنين، 19 وفاة جراء فيروس كورونا، كأعلى معدل يومي، ورصد لبنان 3 وفيات، بينما أصيب بالوباء 5 بالأردن و4 بتونس.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أنها رصدت 659 إصابة جديدة بالفيروس، و19 وفاة في رقم قياسي (منذ تسجيل أول إصابة في مارس/آذار الماضي)، بالإضافة إلى تماثل 533 للشفاء.
وبذلك يصل إجمالي إصابات الفيروس في المغرب، إلى 26 ألفا و196 بينها 401 وفاة، و18 ألفا و968 حالة تعافٍ.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، و3 وفيات.
وأوضحت أن حصيلة الفيروس وصلت إلى 5 آلاف و62 إصابة، بينهم 65 وفاة وألف و837 متعافٍ.
وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 5 إصابات جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 32 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفا و218 من ضمنها 11 وفاة وألفا و131 متعافيا.
وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 4 حالات تعافٍ.
وارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى ألفا و565 منها 51 وفاة، وألفا و225 متعافيا.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الاثنين، 18 مليونا و351 ألفا، توفي منهم أكثر من 694 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و550 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. -

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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