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نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة لسنة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

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نتيجة الثانوية العامة لسنة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

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نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020

أحمد عادل شعبان

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نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الذي يمكن من خلاله لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة برقم الجلوس لعام 2020.

وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها : 

- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق

- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها 

- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة

وهذا هو الرابط:

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