» نجم الأهلي: جوزيه قال لي لو أوقفت هذا اللاعب سنكسب ريال مدريد

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جوزيه

كشف عادل مصطفى - نجم فريق الأهلي السابق - أن فريقه لم يتوقع الفوز على ريال مدريد في المباراة التي تمت قبل 19 سنة .

وقال في تصريحات لقناة ناديه: جوزيه سألني عن رأيي في اللاعبين الأخطر بريال مدريد فقلت له زيدان و فيجو .. قال لي : لو راقبت ميكاليلي فسوف نفوز على ريال مدريد.

وأضاف: طبقت نصيحة جوزيه وقطعت 4 كرات من ميكاليلي منهم انفرادين للأهلي وفزنا على ريال مدريد بالفعل.

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