» نجم الأهلي: جوزيه قال لي لو أوقفت هذا اللاعب سنكسب ريال مدريد

04 أغسطس 2020 - 09:02 ص

كشف عادل مصطفى - نجم فريق الأهلي السابق - أن فريقه لم يتوقع الفوز على ريال مدريد في المباراة التي تمت قبل 19 سنة .





وقال في تصريحات لقناة ناديه: جوزيه سألني عن رأيي في اللاعبين الأخطر بريال مدريد فقلت له زيدان و فيجو .. قال لي : لو راقبت ميكاليلي فسوف نفوز على ريال مدريد.



وأضاف: طبقت نصيحة جوزيه وقطعت 4 كرات من ميكاليلي منهم انفرادين للأهلي وفزنا على ريال مدريد بالفعل.





