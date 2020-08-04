» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه.
وسجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
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