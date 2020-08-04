صاحب تمثال مصر تنهض: راجعوا تاريخي و إنجازاتي

04 أغسطس 2020 - 10:52 ص





رد الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، علي الانتقادات التي تعرض لها، قائلا: " التمثال لم يكتمل بعد ولم يصل إلى الشكل النهائي للتمثال".



وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية " سكاي نيوز عربية"، قائلا:" نشرت صورة تمثال مصر تنهض على صفحة شخصية لي ولمجموعة من الأصدقاء فقط، وفوجئت بأن الأمر تحول إلى سخرية ونقد هدام تجاه التمثال".



وتابع: "معيار الجمال مختلف من شخص لآخر، وهذه ثاني تجربة لي في نحت الرخام". وواصل:" التمثال لم ينته بالكامل وعملية النحت على الرخام عملية صعبة وتعتمد على الحذف فقط "، مختتما: " مستمر في تنفيذ اعمال فنية ومنحوتات بعد تمثال مصر تنهض واللي عايز يعرف أكتر عن تاريخي يدخل صفحاتي على السوشيال ميديا يشوف انجازاتي".

