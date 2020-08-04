صاحب تمثال مصر تنهض: راجعوا تاريخي و إنجازاتي

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سكاي نيوز عربية

تمثال مصر تنهض

أحمد عبد الكريم



رد الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، علي الانتقادات التي تعرض لها، قائلا: " التمثال لم يكتمل بعد ولم يصل إلى الشكل النهائي للتمثال".

 وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية " سكاي نيوز عربية"، قائلا:" نشرت صورة تمثال مصر تنهض على صفحة شخصية لي ولمجموعة من الأصدقاء فقط، وفوجئت بأن الأمر تحول إلى سخرية ونقد هدام تجاه التمثال".

 وتابع: "معيار الجمال مختلف من شخص لآخر، وهذه ثاني تجربة لي في نحت الرخام". وواصل:" التمثال لم ينته بالكامل وعملية النحت على الرخام عملية صعبة وتعتمد على الحذف فقط "، مختتما: " مستمر في تنفيذ اعمال فنية ومنحوتات بعد تمثال مصر تنهض واللي عايز يعرف أكتر عن تاريخي يدخل صفحاتي على السوشيال ميديا يشوف انجازاتي".

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