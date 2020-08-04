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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%

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وكالات - الدويني فولي

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نتيجة الثانوية العامة 2020

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح 81.5%، وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، اون لاين، ان البنات تفوقن على الولاد. 


وا?كد وزير التعليم، أنه سيتم اتاحت النتيجة لجميع الطلاب، في الساعة الثانية ظهراً على موقع الوزارة.


ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي رسالة ستبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.


وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائهم من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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