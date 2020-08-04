بالأسماء .. ننشر قائمة أوائل الثانوية العامة 2020

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم:
شعبة علمى علوم
احمد السيد برعى 410 بنى سويف
أحمد عبد الناصر أسيوط 410
أحمد هشام عبد الباسط أسيوط
تسليم أحمد منفلوط أسيوط
جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
جورج إسحاق عوض
رمضان نصحى فهمى الدقهلية
روان أحمد شبرا القاهرة
شهد محمد شديد القليوبية
صلاح الدين موسى كامل البحيرة
مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية
ياسمين أسامة رجب سوهاج
علمى رياضة
عمر محمد عبد السميع القليوبية
عمر وائل يحى القاهرة
أحمد السعيد القعقاع الدقهلية
احمد يسرى النقرتى البحيرة
اشرف احمد أبو عريضة الغربية
أمل ياسر محمد القاهرة
جورج الهامى بشاى القاهرة
سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية
عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية
كريم محمد سعد النزهة القاهرة
محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية
محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
يحيى محمد فرغلى
الشعبة الأدبية
علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة
ريموندة أيمن عوض الله القاهرة
شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
إسماعيل أيمن أسيوط
ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة
اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة
جومانا محمد الزغبى القاهرة
رغدة محمد بيومى الإسكندرية
ريهام عماد محمد حسن الشرقية
سهيلة أحمد حسانين القاهرة
عمر صلاح الدين القاهرة
ندا يوسف السيد الإسماعيلية
مدارس المكفوفين
سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
مدارس الدمج التعليمى
الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج
مدارس المتفوقين
محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية