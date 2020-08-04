بالأسماء .. ننشر قائمة أوائل الثانوية العامة 2020

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نتيجة الثانوية العامة

أوائل الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم: 

شعبة علمى علوم
احمد السيد برعى 410 بنى سويف 
أحمد عبد الناصر أسيوط 410 
أحمد هشام عبد الباسط أسيوط 
تسليم أحمد منفلوط أسيوط 
جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
جورج إسحاق عوض 
رمضان نصحى فهمى الدقهلية 
روان أحمد شبرا القاهرة 
شهد محمد شديد القليوبية
صلاح الدين موسى كامل البحيرة 
مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية 
ياسمين أسامة رجب سوهاج
 
علمى رياضة 
عمر محمد عبد السميع القليوبية
عمر وائل يحى القاهرة 
أحمد السعيد القعقاع الدقهلية 
احمد يسرى النقرتى البحيرة 
اشرف احمد أبو عريضة الغربية
أمل ياسر محمد القاهرة 
جورج الهامى بشاى القاهرة 
سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية 
عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية 
كريم محمد سعد النزهة القاهرة 
محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية 
محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
يحيى محمد فرغلى 
 
الشعبة الأدبية
علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة 
ريموندة أيمن عوض الله القاهرة 
شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
إسماعيل أيمن أسيوط
ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة 
اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة 
جومانا محمد الزغبى القاهرة 
رغدة محمد بيومى الإسكندرية 
ريهام عماد محمد حسن الشرقية 
سهيلة أحمد حسانين القاهرة 
عمر صلاح الدين القاهرة 
ندا يوسف السيد الإسماعيلية 
 
مدارس المكفوفين 
سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
 
مدارس الدمج التعليمى 
الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج 
 
 
مدارس المتفوقين 
محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية

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