بالفيديو.. الكشف عن تسجيل جديد يوثق جريمة قتل جورج فلويد

04 أغسطس 2020 - 11:55 ص

وثق مقطع فيديو بالتفصيل حادثة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، بداية من توجيه أحد الضباط سلاحا لرأسه وهو داخل سيارته وتوسلات فلويد بعدم إطلاق النار عليه، وصولا لجلوس الضابط ديريك شوفين على عنقه، الأمر الذي أودى بحياته.



ومقطع الفيديو هذا مأخوذ من الكاميرات المعلقة على سترات اثنين من الضباط المشاركين في جريمة قتل فلويد.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تم إصدار مقطع الفيديو في منتصف شهر يوليو الماضي، ولكن بناءً على حكم أصدره قاضٍ بإحدى محاكم مدينة مينيابوليس الأمريكية، تم منع مشاهدة الفيديو التفصيلي والكامل للحادث إلا داخل المحكمة.



وتم تسريب لقطات الفيديو الكامل لمقتل جورج فلويد المأساوي للصحيفة لكشف الوحشية والعنصرية التي تعرض لها فلويد من قِبل رجال الشرطة.



وتتكون اللقطات المسربة من كاميرات السترات التي يرتديها الضباط أثناء عملهم من أكثر من 18 دقيقة من كاميرا الضابط أليكس كوينغ وما يقرب من 10 دقائق من كاميرا الضابط توماس لين.





وتظهر اللقطات المسربة مقاومة فلويد عندما حاول رجال الشرطة دفعه ووضعه في السيارة من الخلف حيث أخبرهم فلويد أنه يعاني من رهاب الأماكن المغلقة.



وتعود بداية الأحداث لزعم موظف يعمل بمتجر Cup Foods أنه تلقى من فلويد مقابل شراء السجائر عملة بقيمة 20 دولارا مزيفة فاندفع الموظف لضباط الشرطة ملوحا لهم بالعملة المزيفة فتوجه الشرطيان، لين وكوينغ، إلى السيارة التي كان يجلس بها فلويد. وتُظهر اللقطات توجيه لين مسدسه إلى رأس فلويد وأن الأخير لم يقاوم الاعتقال بل أظهر الفيديو توسلاته واعتذاره للضباط.

