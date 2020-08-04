الأمم المتحدة تحذر من كارثة تمتد لأجيال

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متابعات- أمينة عبد العال

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو جوتيريش، من أن العالم يواجه كارثة تمتد لأجيال بسبب إغلاق المدارس وسط تفشي جائحة فيروس " كورونا" المستجد .

و أشار جوتيريش إلي أن إعادة التلاميذ بأمان إلي مدارسهم يجب أن يكون " أولوية قصوي "، متابعا إن المدارس كانت مغلقة في نحو 160 دولة حتى منتصف يوليو مما يؤثر علي أكثر من مليار تلميذ في حين يتخلف 40 مليون طفل عن دور الحضانة .

و أضاف الأمين العام في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي إضافة إلي 250 مليون طفل خارج نظام التعليم من قبل جائحة " كورونا" وترك نحو ربعع طلاب المدارس الثانوية فيا لدول النامية بعد حصولهم فقط علي المهارات الأساسية .


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