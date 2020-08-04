» التعليم العالي يعلن عن موعد بدأ المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن السيد عطا المشرف علي التنسيق و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بعد غد الخميس الموافق 6 أغسطس .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ " الوطن " أن المرحلة الأولي من التنسيق ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بحد أقصي 48 ساعة .
و كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها و اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .
جدري بالذكر أن رسوم اختبارات القدرات ارتفعت لـ 450 جنيه بزيادة 50 جنيه عن العام الماضي .
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