» التعليم العالي يعلن عن موعد بدأ المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة

04 أغسطس 2020 - 12:51 م

أعلن السيد عطا المشرف علي التنسيق و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بعد غد الخميس الموافق 6 أغسطس .

و أضاف في تصريحات خاصة لـ " الوطن " أن المرحلة الأولي من التنسيق ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بحد أقصي 48 ساعة .

و كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها و اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .

جدري بالذكر أن رسوم اختبارات القدرات ارتفعت لـ 450 جنيه بزيادة 50 جنيه عن العام الماضي .