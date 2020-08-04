» شاهد.. غرق و فقدان 13 شخصا بسبب مياه الأمطار بكوريا الجنوبية

04 أغسطس 2020 - 01:07 م







لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وفقد 7 آخرين جراء أمطار غزيرة ضربت كوريا الجنوبية.



وعرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر غرق الشوارع في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مما تسبب في مقتل و فقدان البعض.



وأعلنت السلطات الكورية، أن الأمطار الغزيرة تسببت بانهيارات أرضية في عشرات الأماكن وإغراق المناطق السكنية والطرق وألحقت أضراراً ببعض المباني الواقعة على ضفاف النهر.



شاهد الفيديو..



