» شاهد.. غرق و فقدان 13 شخصا بسبب مياه الأمطار بكوريا الجنوبية

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بالأسماء .. ننشر قائمة أوائل الثانوية العامة 2020
صاحب تمثال مصر تنهض: راجعوا تاريخي و إنجازاتي
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%
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رئيس جامعة القاهرة: "أوعدكم هتسمعوا خبر رائع"
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