» كارثة بيئية تتعرض لها هذه الدولة

متابعات- أمينة عبد العال
تعرضت شواطئ مقاطعة فلانديرز في بلجيكا لشاهقة مائية وهي عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه بصورة مخيفة .
وأظهر مقطع الفيديو دوامة هوائية علي ساحل بلجيكا في بحر الشمال .
وأشارت التقارير إلي أن المنطقة تشهد بضع شاهقات مائية كل عام في أواخر الصيف و أوائل الخريف وتشكل الدوامة عندما يبرد الهواء مقارنة بمياه البحر الدافئة .
و أكد الخبير فايبان ديبال أن الدوامة أقل كثافة من الإعصار و أنها النسخة البسيطة من الإعصار وهذه ليست ظاهرة نادرة بالنسبة لهذا الموسم وغالبا يمكن مشاهدتها في النصف الثاني من الصيف .
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