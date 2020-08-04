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وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط

الرياضة

أشرف صبحي
أشرف صبحي

الطيب حسين

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التقي ظهر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف للتباحث حول خطة النشاط في الفترة المقبلة واستعدادات الاتحاد لإقامة بطولة الجمهورية.

استعرض دكتور عمرو خطة الاتحاد في الفترة المقبلة وخطوات إقامة بطولة الجمهورية للتجديف والتي تدخل فيها ضمن درجات الحافز الرياضي، والتي من المقرر ان تقام في نهاية شهر أغسطس الجاري.

اكد صبحي ان الوزاره تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية من اجل اقامة البطولات المختلفة والبدء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً بعد جائحة كورونا مع اخد كل الاجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفاً ان الفترة الراهنة تشهد استعدادات علي كافة الجوانب من اجل عودة الرياضة في مصر تدريجيا.

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