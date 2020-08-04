  • الثلاثاء 04 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:35 م
Advertisements
بحث متقدم
انفجار بيروت

كارثة: عدد الإصابات "لا يحصى" في انفجار بيروت

السيسي

"السيسي" يعلق على انفجار بيروت

إليسا

إليسا تعلن تهشم منزلها بالكامل في انفجار بيروت

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

نهى العمروسي

"نهى العمروسي" ترد على اغتصاب ابنتها على يد 6 شباب

الانفجار

شاهد.. انفجار ضخم يهز لبنان

الكويت

شرط جديد لدخول المصريين الكويت

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتوصل لتحديد البصمة الوراثية لـ"كورونا"

السيسي

الرئيس يخصص 100 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة

روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة

إليسا تعلن تهشم منزلها بالكامل في انفجار بيروت

عرب وعالم

إليسا
إليسا

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

البحرية الأمريكية تعلن عن إصابات في سفينة بحرية من انفجار غامض

#

مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى

#

«رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها

#

مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

لبنان

انفجار

بيروت

اليسا

تهشم

تسبب الانفجار الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت، في وقوع جرحى وسقوط مباني وتهشم منازل بسبب الموجة الانفجارية الكبيرة التي هزت العاصمة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تهشم منزلها بالكامل جراء الانفجار، مشيرة إلى أن ما يهمها بلدها.

وكتب عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصادر مقربة من "حزب الله" تعلق على انفجار بيروت
» استاذ بيولوجي: درجة الحرارة أثرت على انتشار كورونا
» لبنان عن سبب الانفجار: أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل
» الصين ترد على تهديد أمريكا بإيقاف "تيك توك"
» غرامة ضخمة على «تويتر» بسبب إساءة استخدام أرقام هواتف المستخدمين
» ضابطة ترتكب أعمالاً منافية للآداب داخل قسم الشرطة
» فيديو.. القرد اللص يسرق الخبز من السوبر ماركت
» التعليم تفاجئ أوائل الثانوية العامة بلوحة شرف تكريما لهم
» قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مباريات دوري الأبطال
» شاهد.. لحم الأضحية يتحرك بعد الذبح
» القضاء يرد علي الحكومة الألمانية بخصوص فتيات التيك توك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية