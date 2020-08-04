  • الثلاثاء 04 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:35 م
Advertisements
بحث متقدم
انفجار بيروت

كارثة: عدد الإصابات "لا يحصى" في انفجار بيروت

السيسي

"السيسي" يعلق على انفجار بيروت

إليسا

إليسا تعلن تهشم منزلها بالكامل في انفجار بيروت

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

نهى العمروسي

"نهى العمروسي" ترد على اغتصاب ابنتها على يد 6 شباب

الانفجار

شاهد.. انفجار ضخم يهز لبنان

الكويت

شرط جديد لدخول المصريين الكويت

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتوصل لتحديد البصمة الوراثية لـ"كورونا"

السيسي

الرئيس يخصص 100 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة

روسيا: نجاح لقاح تجريبي لكورونا بنسبة 100 في المائة

"السيسي" يعلق على انفجار بيروت

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"قرقاش" يعلق على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي

#

"السيسي" يطمئن على أمير الكويت

#

مفاجأة بشأن الشخص الذي جلس على يمين السيسي

#

السيسي: بشكر المصريين على صمودهم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تعازيه في حادث الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على «فيسبوك»: «خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان».

وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصادر مقربة من "حزب الله" تعلق على انفجار بيروت
» استاذ بيولوجي: درجة الحرارة أثرت على انتشار كورونا
» لبنان عن سبب الانفجار: أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل
» الصين ترد على تهديد أمريكا بإيقاف "تيك توك"
» غرامة ضخمة على «تويتر» بسبب إساءة استخدام أرقام هواتف المستخدمين
» ضابطة ترتكب أعمالاً منافية للآداب داخل قسم الشرطة
» فيديو.. القرد اللص يسرق الخبز من السوبر ماركت
» التعليم تفاجئ أوائل الثانوية العامة بلوحة شرف تكريما لهم
» قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مباريات دوري الأبطال
» شاهد.. لحم الأضحية يتحرك بعد الذبح
» القضاء يرد علي الحكومة الألمانية بخصوص فتيات التيك توك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية