» الصين ترد على تهديد أمريكا بإيقاف "تيك توك"

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قالت صحيفة China Daily الصينية الرسمية في افتتاحيتها تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بحظر تطبيق  TikTok تيك توك في الولايات المتحدة، ودخول شركة مايكروسوفت الأمريكية في صفقة لشراء التطبيق الصينى، إن " الصين لن تقبل سرقة تيك توك وإن لديها سبل كثيرة للرد". 


وبحسب وكالة رويترز فإن صحيفة China Daily التابعة للحزب الشيوعى الحاكم في الصين، قالت إن الصين لن تقبل بأي حال من الأحوال سرقة شركة تكنولوجيا صينية ، ولديها الكثير من الطرق للرد إذا نفذت الإدارة الأمريكية عملياتها المخططة للاستيلاء على التطبيق. 


وصرحت شركة ByteDance الصينية والمالكة لتطبيق TikTok تيك توك لبى بى سي بأنها ملتزمة بكونها شركة عالمية، وأنها تقيم إمكانية إنشاء مقر للتطبيق خارج الولايات المتحدة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمستخدمين حول العالم. 

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