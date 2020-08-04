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فيديو... امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم العريس بأمر غير متوقع

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فيديو... امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم العريس بأمر غير متوقع
فيديو... امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم العريس بأمر غير متوقع

فتحى مجدى

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بينما كان العروسان يحتفلان بزفافهما وسط الأهل والأصدقاء، تفاجآ بامرأة تقول إنها حامل في طفل من العريس، ليتحول الحفل إلى عراك وفوضى.
 
وكانت أجواء من السعادة تخيم على العروسين والمدعوين إلى حفل الزفاف المقام في الهواء الطلق في ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، عندما تفاجأ الجميع بامرأة تصرخ في العريس زاعمة أنها حامل في طفل منه.

ويظهر فيديو قصير تم مشاركته على تطبيق "تيك توك"، امرأة غاضبة قادمة من الخلف وتبدأ في الصراخ في العريس، حيث سمعت تقول: "أنتوني! أنت تتظاهر أنك لم تعرفني؟ لم تحصل على طبيبك النفسي اليوم؟"

وبينما يتجاهلها القس ويستمر في قراءة النذور، يهمس أحد الضيوف: "أوه لا ، يا إلهي!" بينما تستمر المرأة في صراخها: "أنتوني أعلم أنك تسمعني! أنت تتصرف وكأنك لا تعرفني... لقد أحضرت طفلك هنا!".

عندها فقط يتقدم أحد أعضاء حفل الزفاف، الذي يبدو أنه ابنة العروس، وتلقي بزهورها على المرأة. وتصيح فيها: "من الأفضل أن تخرجي من زفاف والدتي. ما أمرك؟ ما أمرك؟". 

ويحاول أحد المدعوين بذل قصارى جهدها لإيقاف ابنة العروس وتهدئتها، لكن ذلك لا يفيد لأنها تحاول أن تشق طريقها نحو المرأة.

وشوهد الفيديو منذ مشاركته 9.9 مليون مرة. وتم الإعجاب به 1.8 مليون مرة، وتلقى 44000 تعليق. وطلب بعض مستخدمي "تيك توك" الجزء الثاني حيث تم قطع المقطع.

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