» مأساة مروعة.. «حبة عنب» تقتل طفلاً

04 أغسطس 2020 - 07:40 م





فتح تحقيق في وفاة مأساوية لطفل يبلغ من العمر سبعة أشهر اختنق بسبب "حبة عنب".



وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 يوليو الماضي، عندما كان الطفل هنري عزرا فيليبس مع أمه وأخته، والتقط حبة عنب من والدته ووضعها في فمه، بحسب موقع "ستوك أون ترينت لايف".



وقال نائب الطبيب الشرعي أنتوني كورزون: "كان هذا الرضيع مع والدته وشقيقته. كانت والدته تأكل بعض العنب وأمسك الطفل بالعنب ووضعه في فمه. لسوء الحظ هذا تسبب له بالاختناق".



وأضاف: "على الرغم من وصول خدمة الإسعاف فقد توفي في وقت وصولها". وأشار إلى أنه تم تأجيل الدعوى إلى موعد يتم تحديده لاحقًا.



ولم يكشف الطبيب الشرعي عن المكان الذي كان يعيش فيه الطفل وقت وفاته. وسيتم عقد جلسة استماع كاملة حول وفاة الطفل في وقت لاحق.

