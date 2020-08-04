أول تعليق من شيخ الأزهر عن انفجار بيروت

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قدم الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التعازي في وفاة عدد من المواطنين اللبنانين إثر إنفجار في مرفأ لبنان.

وقال الدكتور أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” : «قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين».

وتابع: «كما ندعوه أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان»


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