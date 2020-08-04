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طارق شوقي: العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدروس الإليكترونية

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الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الجديد سيعتمد على الدروس الإلكترونية، موضحًا أنه لن يكون به طباعة كتب أيضًا.


ووجه وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، رسالة إلى أولياء الأمور طلاب الثانوية العام فى العام الجديد، قائلًا "بلاش نرتب دروس خصوصية عشان مش هتفيد".


وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وضعت بعض السيناريوهات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حددت يوم 17 أكتوبر لبدء العام الجديد، وهذا الموعد تم تحديده لأغراض كثيرة، منها بداية الثانوية العامة بالنظام الجديد.


ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن طلاب المدارس الحكومية يتفوقون على المدارس الخاصة، موضحًا أن الطلاب فى الريف مازالوا يتمسكون بالتعليم الصحيح، والدخول لـ المدارس الحكومية.

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