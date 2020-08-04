» أسرع رابط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن

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التربية والتعليم

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الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

رابط

حددت وزارة  التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 لتكون برقم للاستعلام عن النتجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وننشر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا الذي تم تفعيله للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

وبعد وضع رابط النتيجة يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال من خلال الخطوات الالتالية:

أولا الدخول على https://g12.emis.gov.eg /

ثانيا إدخال رقم الجلوس

ثالثا الضغط على زر إظهار النتيجة

وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها :

- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق

- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها

- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة


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