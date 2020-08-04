بريطانيا: ضغوط على حزب المحافظين لتعليق عضوية نائب متهم بالاغتصاب

04 أغسطس 2020 - 08:31 م



يتصاعد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لتعليق عضوية نائب كبير في حزب المحافظين ووزير سابق متهم بالاغتصاب.



وانتقدت مجموعة من النقابات والجمعيات الخيرية النسائية الحكومة، السماح للوزير السابق (مجهول الهوية) بالاحتفاظ بعضويته المحافظين والبقاء في البرلمان.



وبعد أكثر من عامين من فضيحة التحرش الجنسي في وستمنستر، قالت المجموعة إنها "تشعر بالقلق العميق" من أن الانتهاكات لا تزال تحدث في البرلمان.



وقال بيان مشترك - صادر عن مجموعة العمل المئوية، جمعية فاوست، مساعدة النساء والنقابات التي تمثل موظفي البرلمان (Unite ، Prospect ، PCS و FDA): "نظرًا لخطورة المزاعم ندعو البرلمان إلى تعليق النائب الموقوف للاشتباه في اغتصابه بانتظار تحقيق كامل، ولا ينبغي أن يختلف مجلس العموم عن أي مكان عمل آخر".



وأضاف البيان: "يجب أن تكون سلامة الموظفين وحمايتهم في غاية الأهمية. إن عدم التعليق هو مثال آخر على الحد من العنف ضد النساء والفتيات وعدم تصديق الضحايا والناجين عندما يتحدثن بشجاعة".



وأشارت المجموعة إلى أنها "قلقة للغاية" من أن البرلمان لم يكن دائمًا مكانًا آمنًا للنساء للعمل - بعد أكثر من عامين من موجة مزاعم التحرش الجنسي التي هزت وستمنستر في عام 2017.



وتابعت: "حقق البرلمان تقدمًا كبيرًا في إدخال إجراء مستقل تمامًا للشكاوى، حيث تم التصويت على المرحلة النهائية في يونيو من هذا العام. لكن هذه القضية تظهر بوضوح أن السياسات الحزبية لا تزال تتدخل في العدل والإنصاف".



وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، إن هذا سيزيد التدخل من الضغط على حزب المحافظين وسط رد فعل عنيف غاضب حول سبب بقاء النائب في الحزب.



واعتقل السياسي، وهو في الخمسينات من عمره، يوم السبت بعد أن زعمت امرأة في العشرينات من عمرها أنها تعرضت لاعتداء أربع مرات، بما في ذلك اغتصاب صادم لدرجة أنها طلبت العلاج في المستشفى.



وأُطلق سراح النائب الذي ينفي المزاعم بكفالة. وقالت الضحية المزعومة، التي لا يمكن تحديد هويتها، إنه يجب تسمية النائب، مؤكدة أن ذلك لن يعرض هويتها للخطر.



وقال رئيس حزب المحافظين، سويب مارك سبنسر، إنه لا يريد أن يفعل أي شيء يخاطر بتحديد هوية الضحية عندما تواجه أسئلة حول سبب بقاء النائب الكبير في الحزب.



لكن الضحية المزعومة أخبرت أصدقاءها أنها لا تعتقد أن تعليق وتسمية النائب البارز سيعرض هويتها للخطر.



وتعرض سبنسر - المسؤول عن انضباط الحزب - لضغوط متواصلة بسبب فشله في تعليق النائب. وظهر أنه التقى بالمرأة في أبريل لمناقشة مخاوفها، قبل أشهر من اعتقال النائب.



إلا أن مصادر قريبة من رئيس حزب المحافظين قالت إنه لم يتم إبلاغه بمزاعم الاعتداء الجنسي. ودافعت عن أفعاله يوم الاثنين، قائلاً: "إنها ادعاءات خطيرة للغاية ونحن نأخذها على محمل الجد".



وأضاف: "أعتقد أن الأمر متروك للشرطة للقيام بهذا التحقيق الشامل، وليس لمكتب الحزب التحقيق في هذه الجريمة المزعومة، بل على الشرطة والسلطات القيام بذلك".



وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "نحن نتعامل مع أي شكوى على محمل الجد. لدينا مدونة سلوك حيث يمكن للأشخاص الإبلاغ عن الشكاوى بسرية".



وأضاف: "إذا تم رفع ادعاء خطير، فإننا ننصح الفرد على الفور بالاتصال بالشرطة".

وكانت صحيفة "الصنداي تايمز" ذكرت أن موظفة سابقة في البرلمان البريطاني هي من وجهت الاتهامات للنائب.



وقالت إن المشتكية تتهم النائب بالاعتداء عليها، وإجبارها على ممارسة الجنس معه، وإنه خلّفها في حالة اضطرت بسببها إلى الذهاب إلى مستشفى لإجراء فحوص لها.

