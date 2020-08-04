  • الثلاثاء 04 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:04 م
Advertisements
بحث متقدم
سعد الحريري

الحريري: بيروت تستغيث.. الخسائر أكبر من أن توصف

طلاب الثانوية العامة

أسرع رابط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن

الذهب

ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر

أول تعليق من شيخ الأزهر عن انفجار بيروت

انفجار بيروت

كارثة: عدد الإصابات "لا يحصى" في انفجار بيروت

السيسي

"السيسي" يعلق على انفجار بيروت

إليسا

إليسا تعلن تهشم منزلها بالكامل في انفجار بيروت

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

مفاجأة.. «ترامب» يلمح إلى قتل «إبستين» داخل زنزانته

البرلمان

طلب عاجل.. البرلمان يسلط الضوء على استغلال شركات المحمول

الانفجار

شاهد.. انفجار ضخم يهز لبنان

الأزهر ينعى «التيجاني» ويدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون

آخر الأخبار

الطيب
الطيب

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

طب الأزهر تطلق اسم طبيب الغلابة على دفعة 2020

#

نشأت الديهي: إحباط الهجوم على كمين بئر العبد طلقة في قلب أهل الشر

#

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

#

الأزهر يفتح النار على برنامج «كل يوم» على «On E» ويدعو إلى مقاطعته




نعى  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، العالم الشيخ أحمد التيجاني، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الذي وافته المنية أمس الاثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال الأزهر إنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا? إِلَيهِ رَاجِعُونَ).

من جهة أخرى، دان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيجيتشاوا شمالي الكاميرون يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وتسبب في فرار ما يقرب من 1500 بمن فيهم سكان القرية المضيفة، إلى بلدة موزوغو القريبة بحثًا عن الأمان.

وقال إن "هذه الجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين النازحين كارثة إنسانية، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني الإنسانية، فبدلًا من أن يقدم إليهم ما يحتاجونه من طعام وأدوية ومسكن تراق دماؤهم ويروَّع أمنهم، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم والعمل على حماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية".

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للكاميرون قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر ينعى «التيجاني» ويدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون
» عامل مناجم يرفع ثروته إلى أكثر من 5 ملايين دولار
» طرد معلمة في مدرسة ابتدائية بسبب علاقة مع والد تلميذ
» «كيم جونج أون» يستخدم مرحاضًا خاصًا «لحماية برازه»
» ضبط امرأة وابنتهما أثناء محاولتهما تهريب جثة في المطار
» غدًا.. حداد وطني في لبنان على ضحايا انفجار بيروت
» أول حالة انتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة
» مقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" في انفجار بيروت
» طارق شوقي: العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدروس الإليكترونية
» أسرع رابط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن
» مأساة مروعة.. «حبة عنب» تقتل طفلاً

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية